Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса с самым низким расходом топлива

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который недавно официально представили в России, установил новый рекорд Гиннесса в Австралии, сообщает пресс-служба компании.

Установленный рекорд заключается в том, что автомобиль продемонстрировал самый низкий расход топлива среди подключаемых гибридных моделей на дистанции между Сиднеем и Мельбурном.

Во время испытания, которое контролировалось представителями Книги рекордов Гиннесса, Geely EX5 EM-i проехал 1056 км с полностью заряженной батареей и полным баком бензина, что эквивалентно расстоянию от Москвы до Самары. Фактический запас хода модели оказался на 12% выше заявленного.

Средний расход топлива на этом пути составил 3,83 литра на 100 километров. Ранее, в ходе тестов в Китае, Geely EX5 EM-i показал еще более впечатляющие результаты – 3,1 литра на 100 км.

В России продажи Geely EX5 EM-i стартовали в начале декабря этого года. Эта модель стала первым подключаемым гибридом бренда на российском рынке.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 99 л. с., трансмиссией E-DHT и 218-сильным электромотором.

