Первым будет: Volga сертифицировала кроссовер K50

Бренд Volga получил ОТТС на свою первую модель K50. Отобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет открыть продажи автомобиля. Из самого документа известно, что модель будет оснащена двухлитровым турбомотором отдачей 238 сил, классическим 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Габариты будущей Volga K40 (в документах написание приводится только латиницей) таковы: длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм при размере колёсной базы — 2845 мм. Добавим, что аналогичными размерами обладает актуальный Geely Monjaro.

Важно уточнить, что официально родство будущей «Волги» и нынешнего «Джили» не комментируется обеими сторонами. Однако, автомобили на официальных сертификационных изображениях похожи до степени смешения.

В начале сентября вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что первые «Волги» планируется поставить на заводской конвейер к весне следующего года. Но на вопрос, кто выступил технологическим партнёром, не ответил.

Ожидается, что сборку наладят на мощностях бывшего производственного комплекса Volkswagen, расположенного на территории Горьковского автозавода. Но, как уже было сказано, производителем выступит другое юрлицо.

Напомним, что весной 2024 года на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» презентовали сразу три новые «Волги»: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Но те машины на базе «Чанганов» остались только проектом.