В России собрали первую партию машин GAC

Автомобили GAC начали собирать в РФ. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который сегодня принадлежит отечественному холдингу АГР, в тестовом режиме собрали партию кроссоверов GS3 и минивэнов M8. При этом окончательное решение о серийном производстве ещё не принято.

© Quto.ru

В одном из крупных дилерских холдингов, знакомых с ситуацией, отметили, что первая партия автомобилей состояла из 50 машин, которые были переданы в шоурумы «Авилон» для продажи. Во время сборки на предприятии проводилась отладка оборудования и всех процессов.

Тем не менее, руководство GAC пока не торопится локализовать выпуск своих машин на территории России из-за опасений попасть под вторичные санкции.

Сегодня модельный ряд марки в нашей стране включает кроссоверы GS3, GS4 и GS8, седаны Empow и минивэны M8. В 2026 году на российском рынке стартуют продажи ещё одного паркетника — S7.