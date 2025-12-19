В России можно купить Volkswagen Tacqua от 1,85 млн рублей

В Россию продолжают активно завозить бюджетные кроссоверы китайской сборки, в том числе модели, выпускаемые на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Очередной новинкой стал Volkswagen Tacqua: на одном из классифайдов цены на него начинаются от 1 850 000 рублей.

© Volkswagen

Для наглядности, примерно столько же стоит обновлённый седан LADA Vesta 2026 модельного года в комплектации Enjoy, оснащённый 122-сильным двигателем и вариатором — около 1 858 000 рублей. В максимальной версии Techno с вертикальным мультимедийным экраном цена модели возрастает до 2 018 000 рублей.

Самый доступный Volkswagen Tacqua сегодня предлагают привезти под заказ в Находке. Местная компания оценила кроссовер в версии R-Line Smart в 1 850 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

По уровню оснащения модель практически не уступает большинству китайских конкурентов. Согласно опубликованным фотографиям, в списке опций значатся многофункциональный руль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, панорамная крыша с люком, отдельные воздуховоды для задних пассажиров, кондиционер, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и ряд других функций.

В Краснодаре аналогичный кроссовер доступен для заказа за 2 260 000 рублей, в Казани — за 2 390 000 рублей. Единственный Volkswagen Tacqua из наличия выставлен на продажу в Волгограде: там автомобиль в комплектации Joy Smart оценили в 2 720 000 рублей. В эту версию входят камера заднего вида с парктрониками, кондиционер, светодиодная оптика, запуск двигателя с кнопки, датчики света и дождя, а также цифровая приборная панель.

Отметим, что по габаритам Volkswagen Tacqua является одним из самых компактных кроссоверов марки — он даже меньше ранее продававшихся в России Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Длина модели составляет 4108 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1589 мм, а колесная база равна 2551 мм. Все предлагаемые в России версии оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с., работающим в паре с «роботом» DSG.

Ранее на российском рынке также появился еще один доступный кроссовер Volkswagen китайской сборки — Tharu XR, минимальная стоимость которого составляет 1 640 000 рублей.