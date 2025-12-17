Утечки масла и слабый кондиционер: появились отзывы на новые «Москвичи»

В Сети опубликованы отзывы на новые автомобили марки «Москвич». Если прежде производственным партнёром, предоставлявшим свои модели, выступал китайский JAC, то теперь появился второй компаньон — английский бренд MG, ныне принадлежащий шанхайскому концерну SAIC. Соответственно, исходником модели «Москвич М70» выступил MG HS, а прототипом «Москвича М90» — MG RX9.

© «Москвич»

Оба кроссовера продаются не только на китайском, но и на других зарубежных рынках: редакция «Мотора» изучила мнения, оставленные европейскими и австралийскими владельцами моделей MG HS и MG RX9 — эти люди должны знать толк в хороших машинах, а, значит, могут оставить вполне объективные отзывы.

Среди распространённых проблем, о которых сообщают владельцы и обозреватели MG RX9, — значительная турбояма, неполадки медиасистемы и неэффективный кондиционер — на работу климатики особенно жалуются задние пассажиры.

Кроме того, модель образца 2023 года успела «отличиться» утечками моторного масла, пробоями прокладки головки блока цилиндров, а также преждевременной коррозией. Но этим, как отмечают автомобилисты, страдает большинство автомобилей MG.

«При надлежащем техническом обслуживании модель вполне неплоха, но чаще австралийцы выбирают конкурентов (например, Hyundai Santa Fe или Kia Sorento), так как они известны своим уровнем надёжности», — резюмирует Value Cars Australia.

© «Москвич»

По поводу MG HS комментариев гораздо меньше, поскольку сама машина дебютировала только полтора года назад. Но уже есть жалобы на жёсткое переключение передач, зависания медиасистемы и слабое ускорение на нажатие педали акселератора.

«Многие неисправности можно временно устранить перезапуском двигателя, но часто требуется обновление программного обеспечения. Впрочем, для машины, которая имеет 7-летнюю гарантию, это мелочи», — уверен автор блога Chasing Cars.

Добавим, что «Москвич М70» (MG HS) предложит 1,5-литровый турбомотор и передний привод, а для полноприводного «Москвича М90» вдобавок будет доступен двигатель 2.0. В обоих случаях коробки — 9-ступенчатые «автоматы».

Сейчас возрождённая советская марка представила лишь малую часть информации: точные характеристики, набор комплектаций и цены будут раскрыты позднее.