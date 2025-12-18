Броневики Sisu GT займут место Mercedes-Benz на заводе в Финляндии. Финский завод Valmet Automotive в городе Уусикаупунки, на конвейере которого более 10 лет шла сборка автомобилей Mercedes-Benz, будет перепрофилирован. Вместо представительских седанов он будет выпускать бронеавтомобили Sisu GT.

Контракт с Mercedes-Benz завершился в 2023 году, и предприятие, работавшее с немецким брендом с 2013 года, столкнулось с необходимостью искать новую занятость для своих современных мощностей. Выход был найден в сотрудничестве с оборонной промышленностью.

Для производителя спецтехники это — возможность резко нарастить объёмы с помощью дополнительных площадей. Для Valmet — шаг по диверсификации бизнеса и закреплению в новом для себя секторе. Ранее на этом же заводе компания уже договорилась выпускать бронетехнику другого известного финского производителя — Patria.

«Компания Valmet Automotive известна своим особым опытом в промышленном серийном производстве и способностью быстро наращивать производственные мощности наших клиентов, обеспечивая при этом высокое качество», — заявил генеральный директор Valmet Automotive Паси Раннус.

Автомобильный завод Valmet Automotive в Уусикаупунки 1 декабря впервые с 1969 года остановил конвейер. Предприятие уволило одну тысячу сотрудников.