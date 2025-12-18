Она существует: самую дешевую новую Lada Granta за 750 тысяч сняли на фото

Если обратиться к комментариям под постами официальных каналов коммуникации Lada, то один из часто повторяющихся вопросов: как заказать автомобили по заводской цене, указанной на сайте? Мол, где вы видели Lada Granta за 750 тысяч рублей? А она все-таки существует.

Фото "бюджетника" в начальной версии исполнения "Стандарт" опубликованы в сети. Авто в этой комплектации оснащается ABS, передними электростеклоподъемниками, 14-дюймовыми колесами на стальных "штампах". Есть аудиоподготовка.

Что выделяет этот автомобиль среди других "Грант" - корпуса наружных зеркал и ручки черного цвета.

Под капотом - проверенный "восьмиклоп" объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с., агрегатированный 5-ступенчатой МКП.

Такие автомобили существуют, но поступают в дилерскую сеть Lada в ограниченном количестве, отметил автор поста.