Разбитый BMW M4 CSL выставили на продажу — и он все еще недешев

Когда BMW впервые представила M4 CSL в Нидерландах, цена этого экстремального купе впечатляла. Лимитированная версия была оценена в €215243 на старте продаж в мае 2022 года. Таким образом, Competition Sport Lightweight получил внушительную наценку — почти €88000 — по сравнению с обычным BMW M4 поколения G82.

Впрочем, возлагать всю вину на BMW было бы несправедливо. Нидерланды с их 21% НДС и высокими налогами на автомобили с большим уровнем выбросов никогда не были благоприятным рынком для M4 CSL. Один такой экземпляр теперь можно приобрести «всего» за €87500. Правда, есть важное обстоятельство: автомобиль побывал в серьёзной аварии.

Машина была впервые зарегистрирована в сентябре 2022 года и успела проехать лишь 10606 километров до момента ДТП. Двигатель по-прежнему запускается, однако автомобилю явно требуется масштабное восстановление. Часть переднего бампера и одна из фар отсутствуют, а повреждённые капот и крыло подлежат замене.

Удар оказался настолько сильным, что обнажилось углеродное волокно капота — фирменный элемент облегчённой конструкции. Ради снижения массы BMW также использовала углепластик (CFRP) для крыши и крышки багажника, и, к счастью, эти детали уцелели. Тем не менее автомобиль получил повреждения переднего колеса и подвески со стороны водителя, хотя в объявлении утверждается, что он всё ещё способен передвигаться своим ходом.

Речь явно идёт не о лёгком столкновении. Сработали фронтальные подушки безопасности, а левый преднатяжитель ремня безопасности требует замены. По данным нидерландского издания Autoblog, M4 CSL в начале октября врезался в дерево в провинции Брабант. К счастью, водитель не пострадал.

Даже с учётом сниженной цены предложение сложно назвать выгодным — восстановление обойдётся недёшево. Тем не менее этот M4 CSL, возможно, заслуживает второго шанса. Для понимания масштаба: за €87500 в Нидерландах можно приобрести новый BMW M440i, если удастся убедить дилера снизить цену с первоначальных €94450.

Тем, кто подумывает о покупке повреждённого CSL, стоит тщательно просчитать бюджет. Для сравнения, ухоженные экземпляры без аварий и с небольшим пробегом сейчас предлагаются на Mobile.de по цене чуть ниже €120 000.