АвтоВАЗ прокомментировал начало поставок Lada в Дубай

Ранее стало известно о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах был запущен сайт Lada. "Российская газета" выяснила подробности об экспансии российского бренда в эту страну.

© РИА Новости

На АвтоВАЗе редакции рассказали, что первая партия автомобилей Lada уже поставлена на рынок ОАЭ. Они размещены в концептуальном шоу-руме на одной из самых оживленных магистралей Дубая - шоссе Шейх-Заед.

Сейчас центр приводят в соответствие стандартам российского бренда. Полноценный запуск запланирован на 2026 год. Но при этом имеющиеся автомобили уже доступны для проведения тест-драйва.

"Дубай является для нас перспективным направлением. Это не только центр притяжения международных партнеров, но и демонстрационная площадка бренда Lada для стран Ближнего Востока, а также потенциальная площадка для реэкспорта на другие рынки", - говорится в ответе на запрос "РГ".

Ранее "Российская газета" рассказывала о 20-кратном увеличении импорта авто в Россию из ОАЭ.