Mansory превращает Rolls-Royce Ghost в дерзкий спорт-седан

Rolls-Royce Ghost сложно назвать по-настоящему скромным автомобилем, однако на фоне флагманского Phantom он всё же выглядит сдержаннее. Впрочем, это утверждение справедливо лишь для заводской версии. После вмешательства Mansory британский люксовый седан полностью теряет остатки сдержанности и предстаёт в образе максимально вызывающего шоу-кара. Немецкое ателье в очередной раз подтверждает свою репутацию, предлагая экстремально выразительный обвес.

© Mansory

В основе проекта лежит обновлённый Ghost Series II, представленный чуть более года назад. Главная тема доработок — карбон. По заявлению Mansory, практически каждый элемент кузова прошёл «углепластиковую диету». Формулировка тюнера — «полная художественная трансформация кузова с использованием полностью карбоновых панелей» — оставляет простор для интерпретаций.

Не исключено, что речь идёт прежде всего о новых наружных элементах из углеволокна, тогда как основные кузовные панели остались заводскими, прямо из Гудвуда. Автомобиль получил массивные передний и задний спойлеры, а также заметно увеличенные боковые юбки.

Псевдокарбоновые вентиляционные вставки на передних крыльях придутся по вкусу далеко не всем — как и дополнительные накладки по краям заднего бампера. Два патрубка выхлопной системы интегрированы в переработанный диффузор и дополнены вертикальными световыми элементами. Примечательно, что фирменные эмблемы Rolls-Royce спереди и сзади уступили место шильдикам Mansory. Судя по всему, статуэтка Spirit of Ecstasy по-прежнему аккуратно скрыта в капоте.

Агрессивный облик передней части словно намекает на серьёзную прибавку мощности. Под длинным капотом по-прежнему установлен знакомый 6,75-литровый V12 двигатель с двойным турбонаддувом, однако инженеры Mansory заметно усилили потенциал легендарного мотора BMW серии N74. Отдача выросла до 710 л.с. и 1020 Н·м крутящего момента.

Для сравнения, стандартный Ghost Black Badge располагает 591 л.с. и 900 Н·м. Прирост обеспечен за счёт новых турбокомпрессоров, модернизированной выпускной системы и перенастроенного блока управления двигателем. Точные динамические показатели тюнер не раскрывает, но серийный Ghost разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Зато Mansory подтверждает возможность снятия заводского ограничения максимальной скорости, установленного на отметке 250 км/ч.