Новая система Mitsubishi распознает пьяного водителя

Новая технология Mitsubishi не даст нетрезвому водителю управлять машиной. Камеры видеонаблюдения за водителем обычно используются в полуавтономных транспортных средствах, но компания Mitsubishi Electric планирует применять их для выявления водителей в нетрезвом состоянии. Искусственный интеллект и данные о транспортном средстве помогут в этом.

© Quto.ru

Система работает по двойному принципу. Во-первых, она анализирует изображение с камеры, направленной на водителя. Искусственный интеллект изучает выражение лица и движение глаз, чтобы обнаружить признаки заторможенности или опьянения. Параллельно та же камера оценивает частоту пульса человека за рулём. Как поясняют разработчики, даже если изменения в лице неочевидны, характерное для алкоголя изменение ритма сердца поможет системе сделать вывод.

Во-вторых, технология учитывает манеру вождения. Она в реальном времени отслеживает параметры движения — работу с педалями газа и тормоза, а также действия рулём. Резкие, неадекватные или запоздалые реакции могут стать дополнительным сигналом для системы.

Вся собранная информация обрабатывается искусственным интеллектом Maisart, который и выносит окончательный вердикт. Если система определит, что водитель нетрезв, она предпримет действия. Компания заявляет, что автомобиль сможет предупредить водителя и, если потребуется, вмешаться в управление, чтобы не допустить аварии. Конкретные меры не уточняются, что вызывает вопросы — сможет ли машина самостоятельно остановиться или оповестить экстренные службы.

Технология уже прошла проверку на соответствие строгим европейским и американским стандартам. Инженеры Mitsubishi Electric рассчитывают, что первые серийные автомобили с такой системой безопасности появятся уже в следующем году.