Среднетоннажный Газон Next теперь оснащается системой стабилизации (ESC)

После того как система стабилизации (ESC) ­вернулась на легкие Соболи и Газели, ее же получил и среднетоннажный Газон Next.

До сего момента он обходился лишь антиблокировочной системой.

Как водится, современная ESC отвечает не только за удержание машины на траектории. В комплекс также входят антипробуксовочная система и система помощи при трогании на подъеме. Кроме того, в алгоритм работы электроники заложена имитация блокировки заднего дифференциала, повышающая проходимость грузовика в сложных условиях.

Гамма модификаций Газона с обретением нового оборудования не изменилась. Он предлагается с колесной базой 3770, 4515 и 5150 мм, полной массой 8,7 или 10 тонн, с кабиной на три или семь мест. Дизель ЯМЗ сочетается с механической коробкой передач, задняя подвеска может быть рессорной или пневматической.