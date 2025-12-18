В Новосибирске будут испытывать челябинский троллейбус «Синара-6254»

В ГЭТ Новосибирска из Челябинска доставили троллейбус «Синара-6254» для эксплуатационных испытаний. Две недели троллейбус будут обкатывать без пассажиров. После этого он еще два месяца будет перевозить людей в тестовом режиме.

© Bfm.ru Новосибирск

«Сейчас определяем маршрут», – рассказал глава города Максим Кудрявцев.

Новый троллейбус отличается увеличенным автономным ходом до 40 километров. То есть сможет без подключения к контактной сети объехать дорожные заторы и временные разрывы линий.

По словам Кудрявцева, тест-драйв в Новосибирске – часть масштабной программы компании «Синара – Городские Машины» по демонстрации возможностей отечественного электротранспорта.