В России рухнули продажи автомобилей УАЗ

В России в ноябре 2025 года было продано 1,46 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 46% ниже уровня ноября прошлого года (2 696 ед.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© Газета.Ru

В ноябре россияне купили 520 внедорожников УАЗ СГР (36% от общего числа реализованных автомобилей бренда), 508 автомобилей УАЗ «Патриот» и 219 легких грузовиков «Профи».

На четвертом и пятом местах находятся модели «Пикап» (197 ед.) и «Хантер» (15 ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.