Названы наиболее распространенные причины ДТП в России

В результате совместного исследования страховой компании «Ренессанс Страхование» и группы компаний «Автодом» выяснилось, что 46% аварий на дорогах происходят из-за невнимательности водителя. Еще 44% опрошенных автомобилистов считают, что прежде всего причиной ДТП становится пренебрежение правилами дорожного движения.

© runews24.ru

Как сообщает РИА Новости, только 37% респондентов видят первопричину большинства аварий в плохой погоде. При этом больше половины ДТП ограничиваются небольшими царапинами и сколами автомобиля. Треть опрошенных заявила, что ущерб не превысил 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что в ДТП чаще всего попадают молодые и неопытные водители моложе 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области насмерть разбился водитель внедорожника.

В ГАИ Карелии рассказали, сколько человек погибло на дорогах республики за год.