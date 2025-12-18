VGV: в 2026 году в Россию привезут пикап Bolden S7 и кроссовер VGV U70

В наступающем 2026 году китайский автобренд VGV, входящий в структуру компании Sinotruk, планирует заметно активизировать присутствие на российском рынке.

Как сообщили в пресс-службе компании, ключевыми шагами станут старт продаж нового пикапа Bolden S7 (под маркой Sinotruk) и выход обновленного кроссовера VGV U70. Представители марки подчеркнули, что главной целью является увеличение объемов продаж, а основой стратегии остается предложение одного из самых доступных на рынке семиместных кроссоверов.

Помимо обновления модельного ряда, компания намерена продолжить планомерное расширение дилерской сети в российских регионах и активно развивать сервисное направление.

Напомним, что официальные продажи автомобилей VGV в России стартовали лишь в сентябре 2024 года.

В текущем модельном ряду марки представлены кроссоверы U70, чья история на рынке началась еще в 2019 году, и более новая модель U75 Plus.

С запуском пикапа Bolden S7 ассортимент бренда станет значительно шире, что позволит охватить больше автолюбителей.

Также в листе ожидания пикап Bolden S6.