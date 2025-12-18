Завод "Москвич" начал крупноузловую сборку двух моделей новой линейки "М"

Завод "Москвич" начал крупноузловую сборку двух моделей новой продуктовой линейки "М". Выход этих автомобилей на рынок ожидается в начале 2026 года. Эксперты отрасли рассказали "Российской газете", с какими машинами будут конкурировать кроссоверы.

Так, директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев отмечает, что ценового позиционирования (самих цен) пока нет, но они точно будут конкурентоспособные.

"Новинки будут конкурировать в сегменте SUV-C и SUV-D. Самое явное преимущество, исходя из информации, которую предоставил МАЗ "Москвич", - это агрегатирование обоих автомобилей 2-литровым мотором с 9-ступенчатой АКПП и полным приводом", - добавляет он.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов отмечает, что сегмент SUV очень конкурентен на российском рынке. И только время покажет, какое место займут новые модели бренда "Москвич".

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина считает, что новинкам придется соперничать с Geely, Haval и Changan, которые активно наращивают присутствие на российском рынке.

"Данные марки предлагают технологичные решения по привлекательным ценам. Отечественному бренду придется доказывать свою состоятельность не только через патриотический маркетинг, но и через реальное качество сборки, надежность и уровень сервисного обслуживания. Спрос на новые модели будет во многом определяться тем, насколько производителю удастся преодолеть скептицизм потребителей относительно качества отечественной автомобильной продукции, накопленный за десятилетия неоднозначного опыта, а также способностью предложить конкурентоспособный набор опций и современных технологических решений", - рассказывает она.

При этом, по ее словам, появление линейки "М" с собственной символикой вовсе не означает разрыва сотрудничества с китайской компанией JAC, скорее речь идет о диверсификации модельного ряда.