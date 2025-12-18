Эксперты высоко оценили LEAF 2026 за практичность и удовольствие от вождения
Эксперты высоко оценили LEAF 2026 за его практичность и удовольствие от вождения, что понравится как новичкам в мире электрокаров, так и опытным пользователям. Рекомендованная розничная цена от 29 990 долларов делает LEAF привлекательным выбором для тех, кто планирует полностью перейти на электромобили.
Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что новый LEAF 2026 способен проехать до 487 км на одной зарядке, что удобно для ежедневных поездок и путешествий. Об этом сообщает издание InsideEVs.
Встроенная система совместимости с Североамериканским стандартом зарядки (NACS) и функция Plug & Charge позволяют легко пользоваться 25 тысяч зарядных станций Tesla Supercharger.
Nissan LEAF 2026 уже доступен для покупки в дилерских центрах в США.
Напомним, что названы самые доступные кроссоверы в России. В России стартуют официальные продажи внедорожника BAW 212.