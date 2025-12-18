Новые камеры заработали на дорогах Ейска: список адресов
Новые камеры заработали на дорогах Ейска. Они будут автоматически фиксировать такие нарушения, как:
• проезд на запрещающий сигнал светофора;
• несоблюдение требований дорожной разметки;
• игнорирование стоп-линии;
• использование мобильного телефона за рулем;
• не пристёгнутый ремень безопасности.
В целях безопасности пешеходов и детей новые комплексы установили на участках с высоким риском аварийности. Список адресов:
• рядом со зданием детской поликлиники;
• на пересечениях улиц Коммунистической и Баррикадной;
• на перекрестке Герцена и Красной;
• на пересечении улиц Ленина и Гоголя;
• возле дома № 57 на улице Красной.
Новые камеры установили и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предполагается, что технологии позволят снизить число ДТП, повысить дисциплину водителей и сохранить жизни и здоровье жителей и гостей Ейска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Ранее мы рассказывали, что более 98 тысяч новых штрафов получили автомобилисты в Краснодарском крае.