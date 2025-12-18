Новые камеры заработали на дорогах Ейска. Они будут автоматически фиксировать такие нарушения, как:

© Кубань-Информ

• проезд на запрещающий сигнал светофора;

• несоблюдение требований дорожной разметки;

• игнорирование стоп-линии;

• использование мобильного телефона за рулем;

• не пристёгнутый ремень безопасности.

В целях безопасности пешеходов и детей новые комплексы установили на участках с высоким риском аварийности. Список адресов:

• рядом со зданием детской поликлиники;

• на пересечениях улиц Коммунистической и Баррикадной;

• на перекрестке Герцена и Красной;

• на пересечении улиц Ленина и Гоголя;

• возле дома № 57 на улице Красной.

Новые камеры установили и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предполагается, что технологии позволят снизить число ДТП, повысить дисциплину водителей и сохранить жизни и здоровье жителей и гостей Ейска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Ранее мы рассказывали, что более 98 тысяч новых штрафов получили автомобилисты в Краснодарском крае.