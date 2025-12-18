Россиян обяжут ставить «тревожные» кнопки на машины при ввозе. В министерстве промышленности и торговли России предложили отменить мораторий на установку устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на автомобили, которые ввозятся частниками. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 марта 2026 года.

© Quto.ru

В Минпромторге заявили, что после введения моратория только за 2024 и 2025 годы частники ввезли на территорию России более 780 тыс. автомобилей, которые не оборудованы «тревожными кнопками».

«Пострадавшие в ДТП люди с автомобилем, у которых нет УВЭОС, не могут воспользоваться возможностями вызова экстренных оперативных служб через систему ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности», — возмутились в ведомстве.

Отмечается, что сегодня на территории России эксплуатируется более 12,9 млн автомобилей, оснащённых системой — это 23% от автопарка страны. При этом с 2015 года оператор «кнопки SOS» передал в экстренные службы порядка 506 тыс. вызовов.

Тем не менее, в 2025 году число автоматических срабатываний системы увеличилось на 84%. Это происходит в случаях, когда машина попадает в ДТП и срабатывают системы безопасности.

«Учитывая изложенное, проектом постановления предлагается отменить действие моратория на оснащение УВЭОС единичных транспортных средств, ввезенных физическими лицами для собственных нужд», — резюмировали в Минпромторге России.