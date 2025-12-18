Закон о такси обеспечит плавный переход к нормам по локализации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый Госдумой закон об изменениях в требованиях по локализации для таксистов позволит обеспечить плавный переход к требованиям в течении семи лет. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.

Документ о смягчении требований к локализации машин, задействованных в сфере такси, прошел третье чтение в Госдуме.

Принятыми нормами для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем критериям по локализации, предусматривается региональная квота. Она составит 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в регионе машин на начало года, пояснил Володин.

Он обратил внимание, что включать самозанятых в него будут:

- если транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев;

- владелец использует его без привлечения третьих лиц.

Предполагается, что механизм будет действовать до 1 января 2033 года.

Кроме того, для ряда регионов установлен переходный период: для Калининградской области и Сибирского федерального округа - до 1 марта 2028 года, для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей - до 1 марта 2030 года.

Законопроект очень ждет сообщество таксистов, заверил на пленарном заседании первый зампред Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.