Американские владельцы внедорожников могут «приодеть» их к Рождеству

В США создали рождественские «свитера» на некоторые внедорожники Jeep и Ford. В США популярна забавная традиция — встречать Рождество в свитерах с оленями, снежинками и любыми другими символами праздника. Кто-то считает это милым, кто-то — верхом безвкусицы, но факт остаётся фактом. А теперь эта традиция может затронуть и внедорожники.

Специалисты компании MEK Magnets из Сан-Диего создали специальную праздничную версию брони Trail Armor с ёлками, оленями и мешками Санта-Клауса.

С 2016 года компания производит уникальную съёмную защиту для автомобилей из лёгкой баллистической смолы. С одной стороны на неё нанесён гелевый слой nano-hold, который работает как мощный магнит. Покрытие надёжно крепится к гладким или алюминиевым деталям кузова, не повреждая лакокрасочное покрытие и не оставляя следов. Каждую панель можно снять и установить обратно до 200 раз.

Новая коллекция получила название «Ugly Sweater», что переводится как «безвкусный свитер». Она подходит для популярных моделей Jeep Wrangler и Gladiator JT, а также для Ford Bronco, включая мощную версию Raptor. Установка не требует никаких инструментов и занимает минуты. Помимо декоративной функции, накладки защищают кузов от дорожной грязи, пыли и мелких камней.

Стоимость праздничного комплекта начинается от 548 долларов (около 44 тысяч рублей) и может достигать 788 долларов (чуть более 63 тысяч рублей), сообщает портал «Южный автомобиль». По словам производителя, необычный товар расходится очень быстро.