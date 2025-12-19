Как на рынок полуприцепов и тягачей влияют стоки в 2025 году

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало продажи новых и подержанных полуприцепов в январе-ноябре 2025 года. За 11 месяцев текущего года было продано 72,6 тыс. единиц новых и подержанных полуприцепов, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Закупки новой техники упали на 59,8%, подержанной сократились на 7,8%.

© РБК. Компании

Лидерами по продажам среди новых полуприцепов в январе-ноябре 2025 года стала техника «ТОНАР» (3,03 тыс. шт.), BONUM (1,13 тыс. шт.) и «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» (0,95 тыс. шт.). Около 60% продаж у данных марок приходится на технику 2025 г.в., доля прошлогодней техники составляет 36-38%. Доля полуприцепов 2024 г.в. превышает 80% в продажах техники GRUNWALD, «ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД» и KRONE. Среди ТОП-10 марок больше всего продается техники 2025 г.в. (49,2%), чуть меньше — 2024 г.в. (47,9%).

Однако в общем объеме продаж наибольшую долю составляет техника 2024 г.в. — 55,1%. На долю техники 2025 г.в. приходится 40,4%, а 2023 г.в. — 4,5%. При этом в 2024 году ситуация была иной: 71,6% продаж приходилось на технику того же года выпуска, а на 2023 г.в. — только 27,5%. Кроме того, в 2025 году до 4,5% выросли продажи техники, выпущенной два года назад. В прошлом году было реализовано менее 1% такой техники.

Рассматривая продажи новых седельных тягачей, можно отметить, что в январе-ноябре 2025 года было реализовано 14 тыс. ед. техники, что на 70,5% меньше, чем в 2024 году. По итогам 11 месяцев 2024 года доля техники того же года выпуска составляла 40,8%, в 2025 году она упала до 15,6%. Отметим, что в текущем году сократились импорт и производство тягачей, так как на рынок давят стоки 2024 и 2023 годов. В январе-ноябре 2025 года 62,8% продаж приходилось на прошлогоднюю технику и 21,6% — на тягачи 2023 г.в. В аналогичный период 2024 года доля продаж прошлогодней техники была чуть ниже (58,6%).

Продажи новых полуприцепов и тягачей по году выпуска в январе-ноябре 2025 года схожи. Основной объем продаж приходится на технику 2024 г.в. Доля техники того же года выпуска в продажах значительно сократилась, а доля техники 2023 г.в., напротив, выросла.

В продажах подержанных полуприцепов в январе-ноябре 2025 года лидирует техника «ТОНАР» 2023 г.в., ее доля от общих продаж составляет 1,9%. Также в ТОП-10 попали полуприцепы «ТОНАР» 2021 и 2022 г.в., SCHMITZ 2006, 2007, 2018, 2021 г.в., KRONE 2007, 2018 и 2021 г.в.