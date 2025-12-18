Китайский концерн BYD обошел Volkswagen и Tesla по объемам выпуска

Китайский автоконцерн BYD сообщил о выпуске 15-миллионного автомобиля на новых источниках энергии (NEV), включая полностью электрические модели и подключаемые гибриды. Таким образом, компания существенно опережает ключевых мировых конкурентов: совокупное производство Tesla оценивается примерно в 8,1 млн электромобилей, а Volkswagen Group - менее чем в 3 млн электрифицированных машин.

При этом BYD полностью отказалась от выпуска автомобилей с чисто бензиновыми и дизельными двигателями лишь в 2022 году.

Резкий рост обеспечен массовыми моделями, ориентированными на широкий рынок. Ключевой вклад внесли хэтчбеки Dolphin и Seagull, а также кроссоверы семейства Song и линейка Dynasty.

BYD делает ставку на вертикальную интеграцию - собственные батареи, силовую электронику и программные решения, что позволяет быстрее наращивать объемы и сдерживать себестоимость на фоне глобального замедления спроса на электромобили.

Достижение подчеркивает смещение центра мирового рынка электрифицированного транспорта в Китай. На фоне более осторожной стратегии западных автопроизводителей и пересмотра "зеленых" целей в ЕС BYD демонстрирует масштаб, который становится структурным преимуществом - как в технологиях, так и в глобальной экспансии.