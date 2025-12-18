Компания Nissan рассекретила модернизированную Serena. Рестайлинг коснулся лишь богатых исполнений, зато гамма в целом стала больше. Также расширен список доступного опционального оборудования. Техника прежняя.

Минивэн Serena в гамме Nissan присутствует с 1991-го, то есть в 2026 году модель отпразднует 35-летие. В актуальном, шестом по счету поколении MPV пребывает с 2022-го, а теперь пришло время планового рестайлинга. К слову, на родине Nissan Serena сейчас в «минусе»: по данным местных медиа, с января по ноябрь продажи составили 66 387 экземпляров, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дизайн базового минивэна Serena X менять не стали, внешние доработки получили более богатые варианты. Так, начиная с версии Highway Star V модель имеет новую радиаторную решетку – со скошенными вертикальными полосками вместо горизонтальных плашек. Вертикальными также стали диодные секции ходовых огней и расположенные под ними декоративные хромированные накладки. Еще модернизировали передний бампер, изменен дизайн дисков. Собственная фишка самого богатого вэна Nissan Serena Luxion – дополнительный хром спереди. Кроме того, для всего семейства расширили палитру цветов кузова.

В строю осталась «оспортивленная» серия Autech с собственным оформлением передка, чуть более внушительным обвесом и перенастроенной подвеской. При этом Nissan Serena добавили «лайтовый» вариант Autech Line с чисто декоративными особенностями – это затемненные хромированные вставки на решетке, «металлические» корпуса наружных зеркал и эксклюзивные 16-дюймовые колеса.

Любители отдыха на природе смогут выбрать минивэны Nissan Serena Multi Box и Multi Bed. Эти версии представлены с 5-местным салоном (с 4-местным в версии Autech), тогда как прочие исполнения Serena – 7- или 8-местные. В багажном отделении модификации Multi Box установлена конструкция с ящиками для хранения, вдобавок этот «комплекс» можно превратить в столик с лавочками. Задние сиденья Serena Multi Bed раскладываются в спальные места. Ну и традиционно для Японии представлены минивэны для людей с ограниченными возможностями.

За доплату для обновленной Nissan Serena предусмотрены мультимедийная система Nissan Connect с сервисами Google и отдельный экран на 15,6 дюйма для задних седоков (крепится к потолку). Список оборудования еще пополнила система напоминания о забытых на галерке детях и вещах. Наконец, была улучшена система кругового обзора.

Техника прежняя. Nissan Serena бывает с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником MR20DD 2.0 (150 л.с.) и вариатором. Можно выбрать и гибрид с фирменной установкой e-Power, в которой трехцилиндровый мотор HR14DDe 1.4 (98 л.с.) не связан с колесами, а работает исключительно в режиме генератора. Передние колеса же такого минивэна вращает электромотор мощностью 163 л.с. Для всех версий предусмотрен полный привод. В случае с гибридами эта система называется e-4orce, она включает дополнительный электродвигатель на задней оси мощностью 82 л.с.

Цены уже объявлены. Базовый минивэн Nissan Serena X с прежним дизайном стоит от 2 785 200 йен (около 1,45 млн рублей по актуальному курсу), Serena с новым передком обойдется минимум в 3 228 500 йен (1,7 млн рублей). Но старт продаж состоится лишь в феврале следующего года.