В Европе прошел отбор финалистов премии "Автомобиль года - 2026"

Организаторы премии Car of the Year объявили семь моделей, вышедших в финал конкурса 2026 года. Впервые в истории итоговые испытания пройдут в Испании на автодроме Castellolí, где 16-17 декабря 60 автомобильных журналистов из 23 стран проведут сравнительные тесты. Победитель будет объявлен в январе 2026 года.

© Российская Газета

В финальный список вошли: Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq.

Состав финалистов отражает текущее состояние европейского автопрома - сочетание электромобилей, гибридов и моделей с ДВС, а также осторожный подход производителей, которые делают ставку на эволюцию проверенных платформ, а не на радикальные эксперименты.

Эксперты Autocar отмечают высокую среднюю планку качества автомобилей, но указывают на дефицит принципиально новых идей.

На этом фоне Skoda Elroq и Mercedes-Benz CLA рассматриваются как одни из наиболее сильных кандидатов, тогда как выход в финал Dacia Bigster и Fiat Grande Panda подчёркивает растущую роль доступных и практичных моделей.

Конкурс 2026 года, по оценке жюри, станет отражением "переходной фазы" европейского рынка между электрификацией и сохранением традиционных форматов.