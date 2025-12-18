Комитет Совфеда поддержал закон о создании реестра грузоперевозчиков

Комитета Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате регионов одобрить закон о создании реестра грузоперевозчиков, чтобы вывести этот рынок из тени. Такое решение было принято на заседании комитета 18 декабря.

Закон создаст механизм, который обеспечит прозрачность рынка коммерческих грузовых автоперевозок, выведет из тени нелегалов и повысит безопасность этой деятельности.

С 1 марта 2027 года коммерческие перевозки автомобилем с массой более 3,5 тонны смогут осуществлять только перевозчики, находящиеся в реестре.

Сенаторы отметили, что уведомления о такой деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать через портал госуслуг.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев ранее отмечал, что в России насчитывается семь миллионов никем не регулируемых грузовиков.

По данным на 1 января 2025 года, почти два миллиона из них могут перевозить грузы от 12 до 40 тонн и 450 тысяч — по 50-60 тонн. Депутат обратил внимание, что 47,5 процента этих машин находятся во владении физлиц, которые незаконно занимаются коммерческой деятельностью.