Вице-президент Lynk&Co снял вопрос о судьбе автопрома КНР

Автомобильный бизнес в Китае переживает непростые времена. Вице-президент компании Lynk & Co Чжоу Цзинь подтвердил это на примере города Шицзячжуан с населением 11,2 млн человек, где количество дилерских центров сократилось с 242 в 2024 году до 140 в 2025-м.

© Российская Газета

В ответ на сложившуюся ситуацию правительство КНР решило остановить "ценовую войну", которая длится с 2022 года. Законопроект, направленный на стабилизацию конкуренции и защиту интересов потребителей, дилеров и производителей, был опубликован не так давно.

Согласно данным китайской ассоциации автомобильных дилеров (CADA), в 2025 году только 30% дилеров смогли остаться прибыльными. Это привело к тому, что ассоциация обратилась за государственной поддержкой.

Законопроект, предложенный правительством, направлен на то, чтобы положить конец ценовому противостоянию и стабилизировать рынок.

По информации портала "Китайские автомобили", ряд крупных компаний уже выразил поддержку новому законопроекту. Одним из первых стал BYD, который долгое время "разгонял" ценовое противостояние. Затем к нему присоединились Chery, GWM, BAIC, Nio и Xpeng.

Если нормативный акт будет принят, что представляется весьма вероятным, это неизбежно вызовет повсеместное повышение цен на автомобили в КНР.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что поставки авто из Китая в РФ сократились на 68%.