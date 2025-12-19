Идет разработка бюджетного минивэна Nissan на базе Renault

Компания Nissan представила первые изображения нового компактвэна, который получил название Gravite. Этот автомобиль ориентирован на индийский рынок и предназначен для не слишком обеспеченной аудитории.

Технические характеристики машины пока не раскрываются, но предварительные данные указывают на то, что Gravite является перелицованной версией уже продающегося здесь Renault Triber. Компактный кросс-вэн с семиместным салоном получил новое оформление передней и задней частей. Для него разработаны оригинальные решетка радиатора и бамперы, а светотехника, сохраняющая форму Triber, получит новое наполнение.

Расширенные возможности трансформации салона и лучшая в классе система хранения мелочей обещают сделать Gravite привлекательным для покупателей. Интерьер, как и кузов, во многом будет напоминать салон донорской модели.

Длина Nissan Gravite не превысит 4 метров. Автомобиль будет оснащен бензиновым мотором объемом 1,0 литра с отдачей 72 л. с., который будет работать в паре с механической или роботизированной трансмиссией.

По данным CarScoops, производство минивэна будет осуществляться на заводе Renault в Ченнаи вместе с моделью Triber. Официальная премьера запланирована на 21 января, а появление в индийских автосалонах ожидается к марту 2026 года.

