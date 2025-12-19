В РФ завезли компактвэны Toyota Veloz от 2,6 млн рублей

В РФ завезли компактвэны Toyota Veloz по цене от 2,6 млн рублей

В России стал доступен для покупки новый семиместный компактвэн Toyota Veloz, который уже представлен на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Компания из Омска предлагает привезти этот автомобиль из ОАЭ за 2 575 000 рублей. У автомобиля есть такие опции, как светодиодные фары, 17-дюймовые литые диски, кожаная обивка сидений, кожаный мультируль, задний парктроник с камерой заднего вида, однозонный климат-контроль, полуцифровая приборная панель, мультимедийная система с ЖК-дисплеем, селектор режимов движения, датчики давления в шинах и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также множество систем пассивной безопасности (ABS, EBD, BAS, ESP и др.).

В Воронеже цена на аналогичный модель составляет 2 790 000 рублей, а в Набережных Челнах встанет в 3 100 000 рублей. Наименьшая цена за данный компактвэн из наличия наблюдается в Тюмени – 3 509 000 рублей, в то время как в Самаре он самый дорогой, его стоимость достигает 4 100 000 рублей. При этом комплектация не меняется, и «самарский» экземпляр также имеет 17-дюймовые литые диски, полуцифровую панель приборов, камеру заднего вида и бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop.

Toyota Veloz оснащается простым силовым агрегатом: под капотом находится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 лошадиных сил, который работает совместно с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Производственные мощности, обеспечивающие экспортные версии Veloz, расположены на заводе Toyota‑Astra Motor в Индонезии, тогда как некоторые комплектации производят в Малайзии, Вьетнаме (для местного рынка ограниченные партии) и Таиланде (только гибридные версии).

