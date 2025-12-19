В Новосибирске показали уникальный FALCON

Создание FALCON Roadster велось по заказу Сергея Леонидовича Кабаргина, известного в автоспортивных кругах предпринимателя, видеоблогера и пилота российской дрифт-серии RDS GP. Этот проект является ярким примером того, как стремление к достижению высоких результатов на трассе может стимулировать создание новаторских решений в автомобилестроении.

Доказательством спортивного потенциала FALCON Roadster стало его успешное выступление на соревновании Winter Drift Battle 2021. На этом мероприятии автомобиль, управляемый пилотом команды Скоробогатовым, занял первое командное место и третье личное место в одном из заездов. Такие результаты подчеркивают не только мастерство пилота, но и отлаженную работу самой машины.

С точки зрения технических характеристик, FALCON Roadster выделяется целым рядом оригинальных решений. Основой конструкции служит карбоновый монокок, что обеспечивает необходимую жесткость и при этом минимальный вес. Интересной особенностью является наличие трех различных модификаций автомобиля, каждая из которых имеет свои особенности. Первая, городская версия, оснащена заднемоторным V-образным двигателем LS7 и прошла необходимую сертификацию для использования на дорогах общего пользования. Вторая модификация также заднемоторная, но использует двигатель от мотоцикла Suzuki Hayabusa, что намекает на экстремальный характер этого варианта. Третья версия имеет переднее расположение двигателя Mitsubishi 4B11.

Кузов автомобиля полностью выполнен из карбона, что не только снижает вес, но и придает ему агрессивный, футуристический вид. Особое внимание разработчики уделили подвеске: кастомные полуоси и привода, а также рычаги и вся конструкция подвески были созданы инженерами команды Kaba. Эти компоненты играют ключевую роль в обеспечении необходимой управляемости и стабильности автомобиля в условиях экстремальных режимов эксплуатации, таких как дрифт.

Посетители парка музеев «Галерея времени» смогут лично оценить эту впечатляющую разработку, увидеть ее детали и прикоснуться к миру профессионального автоспорта.

Добавим, что RDS GP (Российская дрифт-серия) является одной из ведущих дрифт-серий в России, где соревнуются лучшие пилоты страны. Участие в таких соревнованиях требует значительных финансовых вложений и серьезной технической подготовки автомобилей. Новосибирск же имеет давние традиции в развитии автомобильного спорта. В регионе проводятся различные соревнования, работают команды и энтузиасты, занимающиеся подготовкой и тюнингом автомобилей.