На УАЗе решили пока не торопиться с гибридными машинами

Ульяновский автозавод не планирует в ближайшее время выпускать гибридные автомобили, а сосредоточится на производстве машин с традиционными типами двигателей. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал официальный представитель предприятия.

© УАЗ

«Сейчас компания делает акцент на моделях с традиционными силовыми агрегатами, чтобы в перспективе предложить нашим клиентам большую возможность выбора. Разработки у Ульяновского автомобильного завода действительно есть. Но на данный момент выражение «недорогой гибрид» является оксюмороном, тогда как модели УАЗ продолжают оставаться одним из наиболее доступных предложений на рынке», — заявили в пресс-службе.

В 2018 году на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге УАЗ представил ходовой прототип гибридного легкого коммерческого грузовика «Профи». Серийное производство машины планировалось начать после прохождения всех необходимых испытаний.

Силовая установка автомобиля состояла из бензинового 2,3-литрового двигателя мощностью 131,6 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробки передач, электромотора мощностью 124,6 л.с. и батареи емкостью 14,5 кВт·ч с блоком силовой электроники. Максимальная совокупная мощность системы — 258 л.с.

Отмечалось, что на электротяге с полностью заряженной батареей грузовик мог проехать более 73 км. Средний расход топлива в гибридном режиме — 7,6 л. на 100 км, а запас хода 850 км.