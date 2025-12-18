Mercedes подготовил «самый роскошный» Unimog всех времён

В основу новинки легла модификация Unimog U 4023 — с полным приводом, блокировками всех дифференциалов и фирменной рамой. Но вместо скромного турбодизеля машину оснастили грузовым, но тоже дизельным 6-цилиндровый двигателем мощностью 300 л.с. Его объём — внушительные 7,7 литра.

© Unimog

Сразу скажем: в случае, если публика воспримет этот концепт благосклонно, подразделение Mercedes Unimog сможет наладить выпуск люксовых вездеходов для ценителей комфортных внедорожных вылазок.

Что касается непосредственно шоукара, то он примерил матовую окраску, особые 20-дюймовые колёса, комплект внешнего освещения и систему видеокамер вместо традиционных зеркал заднего вида.

В салоне появились контурная подсветка, кожаная отделка и другие приметы «люкса». Так что даже жаль, что пресс-служба производителя решила не публиковать фотографии салона, ограничившись снимками экстерьера.

Ранее Mercedes-Benz показал армейские тягачи повышенной проходимости. Это трёхосные грузовики, чья основная задача — перевозка полуприцепов с тяжёлой бронетехникой или эвакуация автомобилей с помощью лебёдки.