Honda отзывает 70 000 авто в США из-за проблем с тормозной системой

Honda отзывает в США 70 658 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами, которые могут удлинять тормозной путь и повышать риск аварий, особенно при экстренной остановке. Согласно данным NHTSA, производитель и регулятор выявили потенциальную угрозу безопасности и запустили сервисную кампанию, чтобы устранить её до возникновения инцидентов.

© Honda

Владельцам рекомендуется не откладывать визит к дилеру после получения уведомления: диагностика и устранение дефекта проводятся бесплатно. До посещения сервиса важно внимательно следить за поведением автомобиля при торможении, избегать перегрузки и сохранять большую дистанцию до впереди едущих машин. Такие меры помогут снизить риск до приезда на официальный осмотр, пишет издание SPEEDME.RU.