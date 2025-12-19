Власти Лондона начали «охоту» на незаконно припаркованные суперкары

Лондон устал мириться с нарушениями парковки владельцами роскошных машин. Проблема неправильной парковки касается всех столиц мира. Особенно в этом нарушении «преуспевают» состоятельные владельцы премиальных и люксовых автомобилей. Вот и власти Лондона устали наблюдать за вседозволенностью этой категории водителей.

Прошлым летом полиция, страховые службы и городской совет в совместном рейде конфисковали больше 60 автомобилей на общую сумму примерно 6 миллионов фунтов стерлингов (около 644 миллионов рублей). Среди изъятых машин были Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и McLaren.

Теперь внимание чиновников привлек фешенебельный отель Chancery Rosewood. Ночь в этом отеле, расположенном в здании бывшего посольства США, обходится гостям от 1 280 фунтов стерлингов (около 137 тысяч рублей) до 17 670 фунтов стерлингов (около 1,9 миллиона рублей) и более. Многие состоятельные постояльцы оставляют свои роскошные автомобили прямо на тротуарах, создавая помехи пешеходам.

В ответ на поток жалоб от местных жителей городской совет Вестминстера начал действовать. Недавно эвакуатор увез Rolls-Royce Phantom Coupe с саудовскими номерными знаками, припаркованный на пешеходной дорожке. Рядом с ним стояли и другие автомобили, среди которых были Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes G-Class и классический Jaguar E-Type. Некоторые из них также имели ближневосточные номера. Часть водителей, увидев происходящее, успела уехать, но Rolls-Royce всё-таки успели отправить на штрафстоянку.

Власти города объяснили такие жёсткие меры просто. Во-первых, владельцев автомобилей с иностранной регистрацией практически невозможно заставить оплатить штрафы. Во-вторых, даже крупные денежные взыскания для этой категории автомобилистов — незначительная сумма, которая не заставит их соблюдать правила. Поэтому власти продолжат применять силу и дальше.