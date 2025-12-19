Американский офис Kia K4 опубликовал цены пятидверки

Американский офис корейской марки опубликовал цены пятидверки. Стоимость стартовой версии – 24 890 долларов (на 2700 долларов дороже седана).

Глобальный дебют хэтчбека Kia K4 прошёл в апреле 2025 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. При этом дебютным рынком для пятидверки стала Мексика: на местном заводе налажено серийное производство модели. До Европы K4 добрался минувшей осенью, а теперь полный прайс-лист новинки опубликован и в Штатах. Здесь хэтч представлен в трёх исполнениях – EX, GT-Line и GT-Line Turbo. Живые продажи начнутся в начале 2026 года.

Цена стартовой версии Kia K4 EX в США равна 24 890 долларов, что эквивалентно примерно 1,99 млн рублей по текущему курсу (стоимость указана без фиксированной платы за доставку, которая составляет 1195 долларов). «Оспортивленный» вариант GT-Line здесь стоит 25 890 долларов (около 2,07 млн рублей), а за топовое исполнение GT-Line Turbo в Штатах просят не менее 28 790 долларов (около 2,30 млн рублей).

Для сравнения, стоимость стартовой версии седана Kia K4 на американском рынке составляет 22 190 долларов (около 1,77 млн рублей), однако для четырёхдверки предусмотрены пара исполнений попроще). За аналогичное топовое исполнение GT-Line Turbo покупателям приходится отдавать 28 290 долларов (около 2,26 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, пятидверка разделила технику с седаном. Стартовой и средней версиям хэтчбека Kia K4 положен 2,0-литровый бензиновый атмосферник, мощность которого равна 149 л.с., а максимальный крутящий момент – 179 Нм. Этот двигатель работает в паре с вариатором (IVT). У топовой версии хэтча под капотом располагается 193-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра (264 Нм), идущий в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у этой модели может быть только передним.

Ещё в компании отметили, что пятидверки K4 GT-Line и GT-Line Turbo получили спортивную подвеску. Так, у них независимая многорычажная задняя подвеска, тогда как у базового варианта задняя подвеска полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Помимо этого, версии GT-Line получили более крупные тормоза, а также иной, более агрессивный дизайн экстерьера.

Габаритная длина хэтчбека Kia K4 равна 4430 мм: этот показатель на 279 мм меньше, чем у седана. Расстояние между осями одинаковое и составляет 2720 мм. Объём багажника пятидверки при загрузке под потолок равен 629 литрам (у седана – 413 литров), а со сложенными спинками заднего дивана этот показатель увеличивается до 1679 литров.

Пятидверку снабдили 17- и 18-дюймовыми колёсными дисками, комплексом систем ADAS, а в салоне на передней панели размещено 30-дюймовое горизонтальное табло, объединяющее три дисплея – виртуальную приборку, блок управления климатической установкой и тачскрин информационно-развлекательной системы. За доплату предлагается акустическая система Harman Kardon.

Напомним, на прошлой неделе марка Kia представила кроссовер Seltos нового поколения. Модель стала крупнее, получила иную внешность, салон и пересмотренную технику.