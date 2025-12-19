Rivian выпустил деревянный набор с копиями своих машин

Rivian начал продавать модели своих электрокаров всего за 150 долларов. Американский производитель электромобилей Rivian решил не ограничиваться только машинами и выпустил необычный предмет для коллекционеров. Речь идёт об игровом наборе с деревянными моделями своих машин. Это напоминает стратегию Tesla, которая давно продаёт в своём онлайн-магазине самые разные вещи — от алкоголя до рюкзаков.

Набор от Rivian стоит 150 долларов (около 12 тысяч рублей) и позиционируется как стильный подарок, что актуально перед чередой зимних праздников. Он подойдёт как ребенку, так и взрослому, который захочет поставить миниатюрную модель на рабочий стол.

Комплект, судя по всему, сделан вручную. Его главная особенность — прочная деревянная подставка, напоминающая скейтборд. На ней можно разместить магнитные копии трех автомобилей бренда — пикапа R1T, внедорожника R1S и коммерческого фургона RCV.

В комплект входит основание кузова R1T и R1S, окрашенное в красный и синий цвета, а также модель RCV со съёмным пластиковым ветровым стеклом. Отдельно прилагаются съёмные верхние части для R1T и R1S. Все детали легко крепятся друг к другу с помощью сильных магнитов. Они надёжно встроены, так что ребенок не сможет их вынуть и случайно проглотить — производитель позаботился о безопасности. Большинство элементов набора изготовлены из берёзы, хотя в модели RCV также использованы детали из МДФ.

Но идею Rivian нельзя назвать оригинальной. Tesla уже продаёт похожий деревянный набор с моделями своего грузовика Semi и Cybertruck. К тому же он дешевле — всего 60 долларов (около 4 800 рублей). Модели у Tesla меньше по размеру и не имеют магнитного крепления. Однако у новинки от Rivian есть важное преимущество — она уже поступила в продажу. А вот набор от Tesla сейчас сложно найти.