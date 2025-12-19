В РФ идет обсуждение создания единой базы запчастей для китайских авто

В России планируется внедрение цифрового учета запчастей для китайских автомобилей. Инициатива, прорабатываемая в комитете Госдумы по экономической политике, предполагает создание карты транспортного средства с перечнем всех деталей, подходящих для ремонта конкретного автомобиля. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Станислав Наумов.

© РИА Новости

Получение "цифрового паспорта" автозапчастей может быть связано с процедурой одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Производители и официальные поставщики будут обязаны регулярно обновлять базу, отражая все изменения в конструкции машин.

Актуальные каталоги станут доступны автосервисам и владельцам через Госуслуги или мессенджер MAX.

По данным "Автостата", за 10 месяцев 2025 года доля продаж новых легковых китайских автомобилей в РФ составила 53,7%. Владельцы и сервисы сталкиваются с проблемами подбора деталей из-за частых изменений в конструкциях и недостаточной актуальности каталогов. Иногда оригинальные комплектующие подходят к одной машине, но не к другой, а аналоги различаются по качеству и параметрам.

Эксперты отмечают, что внедрение единой базы позволит сократить время и затраты на подбор деталей, снизить риск покупки неподходящих запчастей и повысить прозрачность работы сервисов.

В перспективе отдельные базы производителей и дилеров планируется объединить в единую государственную систему.

Представители отрасли также указывают, что у китайских производителей часто отсутствует документация на автомобили, а высокая доля модификаций внутри одной модели осложняет подбор комплектующих. Новая система должна помочь владельцам автомобилей и сервисам решать эти проблемы на более ранней стадии.