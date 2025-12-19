Реформа ОСАГО пройдет в несколько этапов

Возможность получения автовладельцем доплаты за ремонт машины после аварии все ближе. Но ситуация обрастает различными нюансами и подробностями. О том, как движется реформа, "РГ" рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Евгений Владимирович, как обстоят дела с реформой ОСАГО? На какой стадии законопроект? После активной работы над ним он претерпел изменения? Какие?

Евгений Уфимцев: Сейчас принято решение, что он пойдет отдельным законопроектом в следующем году. Но уже в этом году могут быть внесены существенные изменения в действующий закон. И это важные изменения.

Какие именно? В чем вообще заключается эта реформа?

Евгений Уфимцев: Основными изменениями, которые предлагается внести в закон об ОСАГО, является улучшение ситуации с ремонтом авто. На сегодня существует две формы возмещения вреда по ОСАГО - натуральная, то есть ремонт по направлению страховщика без вычета износа для гражданина, и денежная выплата с вычетом износа. Но сегодня доля ремонтов в ОСАГО в случаях, когда он проводится по направлению страховщика, не превышает 5-7 процентов. Это связано и с тем, что станции техобслуживания (СТО) отказываются от проведения ремонта или от заключения договора со страховщиком из-за невозможности уложиться в сроки, прописанные в законодательстве. Нередко у страховой компании просто нет СТО, которая готова брать на себя обязательство ремонтировать на условиях ОСАГО. При этом СТО и не обязаны заключать такие договоры.

Предлагается закрепить в законе право потерпевшего на получение доплаты стоимости износа от страховой компании, если она осуществила выплату деньгами, то есть с вычетом износа, а автовладелец сам отремонтировал свой автомобиль. Такая поправка будет стимулировать автовладельцев ремонтировать машины. И в конечном итоге приведет к тому, что выплаты по ОСАГО станут больше именно за счет существенной разницы между стоимостью запасных частей и износом.

А в чем заключается поэтапность этого решения?

Евгений Уфимцев: Изначально предполагалось включить поправки в законопроект, который уже готов ко второму чтению. Но в связи с их расширением это просто не получится. Поэтому решено подготовить самостоятельный законопроект, который будет внесен отдельно. Вероятно, он потребует дополнительного обсуждения, поэтому, скорее всего, депутаты вернутся к нему в следующем году.

Но я хотел бы отметить некоторые детали. Мы уже много лет боремся с недобросовестными автоюристами. Новый способ возмещения ущерба должен помочь сократить их количество. Однако некоторые элементы будут внесены в тот законопроект, который принимается сейчас. А именно запрет взыскивать со страховщика больше установленного по закону лимита, а также запрет на уступку права требования в случае ДТП.

Как запрет на уступку права требования скажется на том, кто по чужой вине потерял машину и лежит в больнице?

Евгений Уфимцев: По сути, мы встаем на защиту его интересов. Обычная ситуация сегодня: случилась авария, приехал аварийный комиссар и убедил пострадавшего в том, что он получит от страховщика копейки. Поэтому автоюрист оформляет договор цессии (передачи права требования ущерба), выплачивает попавшему в ДТП водителю, допустим, 50 тысяч рублей. Потом он старательно затягивает дело, подает большое количество исков в суд и в итоге получает 500 тысяч рублей. Но эти деньги не идут пострадавшему. Они остаются у махинатора. А пострадавший получает уведомление из налоговой инспекции о том, что обязан заплатить подоходный налог. Но не с 50 тысяч рублей, которые получил он, а с 500 тысяч, которые получил "комиссар". Поэтому мы и вносим в закон поправку, согласно которой уступка права требования не касается выплат по ущербу за страховой случай. Кстати, это было даже не наше предложение, а предложение Верховного суда.

А как же быть с представительством пострадавшего? Не каждый может, например, с больничной койки направить жалобу страховщику, финуполномоченному, подать в суд...

Евгений Уфимцев: Официального представительства никто не отменяет. Интересы пострадавшего могут представлять его родственники, друзья, адвокаты по доверенности. Однако этой возможностью также могут пытаться воспользоваться мошенники. Но мы не можем запретить представление чьих-либо интересов. К тому же по договору цессии человек полностью передает свое право на истребование возмещения ущерба. А при оформлении доверенности доверитель потом может и спросить: где мои деньги?

А что касается той части, когда пострадавший придет к страховщику и скажет: вот моя отремонтированная машина, верните ранее вычтенный износ?

Евгений Уфимцев: Существующий порядок получения страховой выплаты мы старались не менять, а дополнить. То есть когда страховая компания имеет возможность при наличии СТО направить автомобиль на ремонт по натуральному возмещению - она направляет. Однако если у страховой компании, как сегодня часто случается, нет возможности направить автомобиль клиента на ремонт, то после получения страховой выплаты потерпевший может сам провести ремонт и получает право обратиться к страховщику за дополнительной выплатой в пределах величины износа.

Если пострадавшему урегулировали убыток в электронном виде, сможет ли он после этого получить доплату за износ, отремонтировав машину, или это требование надо изначально заявлять?

Евгений Уфимцев: Если потерпевший хочет получить доплату за вычет износа, ему понадобится обратиться в страховую компанию и предъявить отремонтированный автомобиль. Он должен быть отремонтирован в течение 9 месяцев после получения страховой выплаты на основании независимой технической экспертизы. Сама процедура показа автомобиля не будет сложной для потерпевшего, с учетом того, что возможно согласовать проведение осмотра дистанционно, если об этом есть соглашение между страховой компанией и потребителем.

Почему так важно возмещение ремонтом?

Евгений Уфимцев: Сейчас, по данным РСА, около 95 процентов автовладельцев ОСАГО получают страховые выплаты, а не натуральное возмещение. Это связано с тем, что у многих страховщиков нет договоров с СТО или они не могут выполнить ремонт в установленные законодательством сроки. Доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО, то есть ремонт за счет страховщика, снизилась с 15 процентов в 2019 году до 5 в 2024 году и на 2025 год составляет не более 7 процентов. Однако есть автовладельцы, которые предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку хотят отремонтировать повреждения. К тому же полученная выплата часто оказывается существенно меньше, чем стоимость ремонта, именно из-за вычета износа на запасные части, что является фундаментальной основой закона.

Предлагаемые нормы позволят улучшить эту ситуацию: автовладелец сможет сам провести ремонт своего автомобиля и обратиться к страховой компании за компенсацией вычтенной стоимости износа из первичной выплаты.

Кроме того, растет средний возраст парка российских автомобилей: раньше он был 12 лет, а сейчас составляет 17 лет. То есть в большинстве случаев при условии, что нужно в рамках ремонта менять поврежденные запасные части, стоимость износа составит 50 процентов, и эта сумма вычитается при страховой выплате, в то время как при натуральной форме этого не происходит. Предлагаемая концепция изменений в закон об ОСАГО направлена на то, чтобы потерпевшие, отремонтировавшие авто самостоятельно, если у страховой компании нет возможности направить автомобиль на ремонт, смогут получить компенсацию стоимости износа. И это может быть существенной суммой. То есть выплаты для потребителей будут выше при такой опции.

Страховщики заинтересованы в том, чтобы по дорогам ездили исправные, отремонтированные автомобили. Тогда будет выше безопасность на дорогах и меньше будет аварий и страховых случаев.

Как нововведение отразится на стоимости полисов?

Евгений Уфимцев: В контексте принятия именно этой поправки мы ожидаем увеличения количества ремонтов в целом, то есть, по сути, выплат без вычета износа. Но при этом пока не видим оснований опасаться повышения стоимости полиса вследствие этой реформы, поскольку в целом должно снизиться количество споров и судов. Особенно если учесть, что предполагается оставить возможность для получения выплат по ОСАГО только законным получателям, а не автоюристам, то есть будет соблюден баланс интересов.

Вступило в силу новое указание Центробанка, которое расширило тарифный коридор. Этот коридор расширяется регулярно. Если он вообще будет без рамок, насколько вырастет стоимость полисов?

Евгений Уфимцев: В прошлые годы Банк России неоднократно расширял границы коридора. Средний размер страховой премии не повышается, поскольку рост базовой ставки аварийным автовладельцам компенсируется снижением премий для аккуратных водителей. За последних между страховщиками разворачивается конкурентная борьба, и расширение коридора - дополнительные возможности для такой конкуренции.

Корректировка территориальных коэффициентов затронула часть регионов, однако в большинстве из них изменения не очень большие. Обращает на себя внимание двукратное увеличение коэффициентов в двух субъектах РФ - Республике Ингушетия и Новосибирской области. Такой резкий скачок связан с наличием недобросовестных практик, что приводит к повышению убыточности по данным регионам в целом. Мы рассчитываем, что власти этих регионов обратят внимание на серьезность проблемы и предпримут меры, которые позволят улучшить ситуацию и впоследствии снизить территориальный коэффициент и покинуть "красную зону".

В настоящее время отказ от тарифного коридора не рассматривается, но постоянные расширения коридора могут привести к полностью рыночному тарифу в будущем.