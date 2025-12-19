Регистрации Mercedes, BMW и Audi выросли в 2,6 раза

В ноябре в России было зарегистрировано 4135 новых автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi - это на 160% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Рыночная доля премиальных немецких брендов выросла до 3,2% против 1-2% в 2022-2023 годах, следует из данных регистрационной статистики.

По итогам 11 месяцев 2025 года на учет встало 25 857 автомобилей "немецкой тройки", что на 29% превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года.

Лидером остается BMW - 14 233 автомобиля (+31%), за ним следуют Mercedes-Benz (7985 шт., +26%) и Audi (3639 шт., +25%). В ноябре наибольший темп роста показала Audi - плюс 247% год к году.

При этом к уровню 2021 года рынок пока не вернулся: до 2022 года доля "немецкой тройки" стабильно превышала 7%.