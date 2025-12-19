В РФ начались торги за редчайший "Гелик" начала 90-х

В России на продажу выставили один из самых редких "Гелендвагенов" в истории - Mercedes-Benz 500 GE 6.0 V8 AMG 1993 года выпуска, сообщает сайт "Авто.ру".

Всего таких внедорожников было построено 13 экземпляров, и каждый из них считается коллекционным - причем не только в России, но и в мире. Например, в прошлом году аналогичный внедорожник продали на аукционе RM Sotheby's в Дубае.

Речь идет об одной из ранних совместных работ Mercedes-Benz и AMG, которая в начале 1990-х только получила статус официального партнера концерна.

В отличие от серийных 500 GE (выпущено 446 машин) версия AMG оснащена атмосферным V8 M117 объемом 6,0 литра мощностью 331 л.с. вместо стандартного 5-литрового мотора на 241 л.с. Все автомобили этой серии окрашивались в фирменный оттенок Amethyst Blue Metallic и получали салон с кожаной отделкой и вставками из орехового дерева.

Пробег выставленного на продажу экземпляра составляет всего 890 км, что делает его практически музейным. Цена немалая - 59,99 млн рублей.