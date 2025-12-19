Экс-глава BMW раскритиковал дизайн новых моделей

Бывший вице-президент BMW, Боб Лутц подверг жесткой критике дизайн автомобилей немецкого концерна. В интервью изданию Bimmer Life 93-летний экс-руководитель заявил, что многие покупают машины BMW только из-за бренда, а не из-за их внешнего вида.

© Российская Газета

"Я считаю, что некоторые передние части запредельно уродливы. Слишком вычурный вид машин в стиле стимпанк смотрится просто ужасно", - отметил Лутц.

Экс-глава BMW также раскритиковал пропорции, детали и линии автомобилей.

"Я думаю, некоторые из них просто некрасивы, и, честно говоря, их покупают, только потому, что люди ожидают премиального автомобиля, и они говорят: "Ну ладно, мне не нравится передняя часть, мне не нравятся фары, мне не нравится решетка радиатора и мне не нравятся общие пропорции, но это же BMW", - поделился своим мнением Лутц.

Он отметил, что его удивило, что такой дизайн пришелся по душе китайским покупателям.

Боб Лутц имеет богатый опыт работы в BMW. С 1971 по 1974 год он занимал должность исполнительного вице-президента по глобальным продажам и маркетингу. В 1972-м Лутц основал подразделение BMW Motorsport GmbH, позднее переименованное в BMW M GmbH. За время своей работы в компании он участвовал в разработке таких знаковых моделей, как 3-я серия (E21), 7-я серия (E23) и купе E24.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему BMW пошла по пути увеличения "ноздрей" у своих новых моделей.