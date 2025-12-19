400 тысяч и не предел: Isuzu переписала свою историю

Isuzu UTE Australia официально отметила знаковый рубеж — на австралийский рынок поставлен 400-тысячный автомобиль марки. Для бренда это не просто красивая цифра, а подтверждение устойчивого успеха, который Isuzu демонстрирует в стране на протяжении почти двух десятилетий, пишет SPEEDME.RU.

Рост начался ещё в 2008 году и с тех пор только ускорялся. Из общего объёма поставок около 280 тысяч автомобилей пришлось на пикапы серии D-MAX, а ещё примерно 120 тысяч — на внедорожники MU-X. Именно эти две модели стали фундаментом присутствия Isuzu в Австралии, закрыв ключевые потребности рынка — от рабочих машин до семейных SUV для активного отдыха.

Показательно, что лишь за последние 14 месяцев Isuzu UTE Australia поставила 50 тысяч автомобилей. Такая динамика говорит о том, что спрос не просто сохраняется, а продолжает расти. Одной из главных причин популярности D-MAX и MU-X остаётся репутация Isuzu как производителя надёжной и выносливой техники, хорошо приспособленной к тяжёлым условиям эксплуатации, которые для Австралии являются нормой.

По состоянию на декабрь 2025 года Австралия продолжала оставаться главным экспортным рынком для моделей Isuzu D-MAX и MU-X. Фактически именно здесь бренд закрепил за собой статус одного из ключевых игроков в сегменте пикапов и рамных внедорожников, доказав, что ставка на надёжность и простоту может приносить долгосрочный успех.