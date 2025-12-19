В Mercedes представили ролик со звуком нового двигателя

В следующем сезоне Формула 1 перейдёт на силовые установки нового поколения. В основе останутся 6-цилиндровые V-образные двигатели внутреннего сгорания рабочим объёмом 1,6 литра, однако мощность двигателей снижена с 550-560 кВт до 400 кВт. Вместо этого увеличена мощность гибридной составляющей ERS – со 120 кВт увеличена до 350 кВт. Важное конструктивное отличие от двигателей, которые применялись с 2014 года, в том, что в силовых установках нового поколения нет мотор-генераторов MGU-H, а заправлять двигатель внутреннего сгорания можно только синтетическим топливом, полностью получаемым из возобновляемых источников. На прошлой неделе Honda стала первым производителем силовых установок, который опубликовал ролик с тем, как звучит новинка. Сегодня свою версию звука двигателя 2026 года представили в Mercedes. Судя по этим роликам, звучание Honda и Mercedes несколько отличаются друг от друга.

