В России предложили считать дорожную аварийность по-новому

Эксперты предложили изменить подход к оценке аварийности на российских дорогах, что позволит более точно рассчитывать показатели транспортных рисков. Согласно предложению Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ), которое приводит ТАСС, новый способ связывает количество погибших не с размером автопарка в регионе, а с пробегом транспортных средств.

По мнению экспертов, главным недостатком нынешней системы является отсутствие учета транзитного транспорта, а показатель риска рассчитывается как количество погибших в авариях на десять тысяч транспортных средств, которые зарегистрированы в конкретной области.

Теперь же в ВШЭ предложили изменить подход и проводить расчет не по числу машин, а по их пробегу. Следить за этим показателем можно, по мнению представителей организации, при помощи интеллектуальных транспортных систем. При этом применяются такие системы только на крупных трассах и в ряде городов, например, в Москве.

«Здесь самый сложный вопрос — оценить пробег личных автомобилей, а также автомобилей, принадлежащих предприятиям малого и среднего бизнеса и физическим лицам. Опыт решения этих задач накоплен за последние годы во многих странах мира. Перед нами стоит задача разработать соответствующую методологию для отечественных условий», — подчеркнули в университете.

Для перехода на новую методику необходимо решить непростую задачу, так как расчет дорожной аварийности требует оценивать пробег автопарка по регионам, городам и дорогам всех категорий.