В КНР стартовали продажи Hongqi HS6 PHEV в трех версиях от 2 млн рублей

В КНР стартовали продажи Hongqi HS6 PHEV в трех версиях с ценой от 2 млн рублей

Компания Hongqi анонсировала официальные цены на новый гибридный кроссовер HS6 PHEV. Автомобиль уже доступен в Китае в трех комплектациях, начиная с цены 178,8 тысячи юаней, что составляет примерно 2 миллиона рублей.

Кроссовер получил узнаваемый дизайн с крупной решеткой радиатора, состоящей из вертикальных ламелей и красной центральной линии. Дизайном автомобиля занимался британский шеф-дизайнер Джайлс Тейлор, ранее работавший в Rolls-Royce.

Габариты нового HS6 внушительны: длина – 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм, с колесной базой размером 2925 мм. Аэродинамический коэффициент равен 0,32 Cd. Салон вмещает пять пассажиров. Объем топливного бака составляет 60 литров, а дорожный просвет достигает 188 мм.

Среди особенностей интерьера стоит отметить мультимедийную систему с двумя 15,6-дюймовыми сенсорными экранами: один используется как центральный тачскрин, другой – для развлечений пассажиров. Также в наличии небольшая цифровая панель на 8,88 дюйма, беспроводная зарядка для смартфонов и два подстаканника. Объем багажника варьируется от 503 до 1977 литров в зависимости от конфигурации сидений.

Кроссовер работает на подзаряжаемой гибридной силовой установке. Основой является 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., в паре с коробкой передач DHT. Автомобиль может разместить один или два электромотора, в зависимости от выбранного привода. Максимальная скорость достигает 205 км/ч.

HS6 PHEV представлен в трех комплектациях. Первые две версии имеют один электромотор на передней оси мощностью 228 л.с. Базовая модель стоит 178,8 тысячи юаней и имеет аккумулятор на 23 кВт∙ч, позволяющий проехать 123 км на электротяге. Общая дальность – 1300 км по циклу WLTC.

Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кожаный салон и систему камер кругового обзора. Также имеются функции адаптивного круиз-контроля, электропривода дверей багажника, регулировки всех сидений, аудиосystem Dynaudio с 12 динамиками и климат-контроль.

Средняя версия стоит 198,8 тысячи юаней. У неё более ёмкая батарея на 40 кВт∙ч, обеспечивающая пробег без включения ДВС до 205 км при максимальной дальности 1350 км. В этой комплектации увеличены размеры колёс и добавлены системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя.

Высшая версия HS6 стоит 228,8 тысячи юаней. У неё также батарея на 40 кВт∙ч, но электрический пробег составляет 190 км, а общая дальность хода – 1200 км по WLTC.