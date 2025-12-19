Продажи идут вниз: реализации Sollers резко сократились

По итогам ноября 2025 года в России реализовано 909 новых машин марки Sollers, что на 22% меньше октябрьского показателя (1167 шт.) и на 25% уступает ноябрю 2024 года. Об этом сообщает агентство "Автостат", ссылаясь на данные АО "ППК".

© Российская Газета

Так, более половины проданных машин (55%) составили легкие коммерческие автомобили Atlant. В ноябре было реализовано 497 единиц различных модификаций этого семейства.

В линейке бренда представлено три пикапа. В ноябре было продано 116 единиц модели ST6, 98 штук - ST8 и 28 единиц - ST9. Кроме того, были реализованы 79 компактных грузопассажирских фургонов SF1, 73 малотоннажных грузовика Argo и один новый минивэн SP1.

Среди более крупной техники Sollers в ноябре было продано 13 автобусов модели SA9 и 5 среднетоннажных грузовиков (три из них модели TR80, один TR120 и один TR180).

Всего за 11 месяцев 2025 года объем продаж машин Sollers составил почти 9 тысяч единиц, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что показатели продаж УАЗ в ноябре упали на 46%.