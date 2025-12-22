В РФ продают уникальную "догонялку" КГБ - ГАЗ-24-34: V8, 200 сил

"Российской газете" несказанно повезло обнаружить в Ингушетии на одном из сайтов объявлений уникальный образец - ГАЗ-24-34 "Волга" 1991 года выпуска. Саму "двадцать четвертую" крайне сложно назвать редкой машиной, однако спецверсия, разработанная в специальном цеху Горьковского автозавода для нужд Комитета государственной безопасности СССР с индексом 24-34, находится на большом счету среди коллекционеров и почитателей нижегородских советских седанов, ведь за все время производства с конвейера сошло не более 250 экземпляров.

Судя по фотографиям в карточке объявления, слова владельца раритетного образца об идеальном состоянии машины соответствуют правде. Кузов, окрашенный в черную эмаль и в изобилии украшенный хромированными элементами, буквально переливается на солнце. Салон обит качественным и очень красивым красным велюром и находится в первозданном виде.

Под капотом скрывается могучий карбюраторный V8 с индексом ЗМЗ-505 объемом 5,5 литра мощностью 195 лошадиных сил, перекочевавший под капоты служебных "Волг" от правительственных лимузинов ГАЗ-14 "Чайка". В паре с силовым агрегатом трудится 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Для лучшей развесовки в багажнике машины установлена специальная свинцовая плита.

Продавец из города Магас просит за свою уникальную машину весьма внушительную сумму - 6 млн рублей.

