Автосервисы отказались от «цифрового паспорта» китайских запчастей

В России предложили создать общую базу данных по запчастям на автомобили из Китая. Однако в сервисных центрах считают, что появление «цифрового паспорта» деталей не поможет ни техцентрам, ни владельцам китайских авто. Об этом пишет НСН.

По мнению вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, сегодня можно подобрать запасные части и расходники к любой модели, даже если она была ввезена частником в единичном экземпляре.

«Больших проблем с китайскими запчастями у нас нет. Если со стороны Китая есть представитель, на любые автомобили, включая эксклюзив в единичных экземплярах, все подбирается и все ставится. Неоригинальные запасные части тоже есть, люди тоже их покупают, это усложняет процесс замены, грубо говоря, требуется больше нюансов учесть. Но сервисы работают с этими запчастями тоже, все знают, какую запчасть купить с наилучшим соотношением цены и качества», — отметил эксперт.

При этом, как будет выглядеть государственная база данных в условиях активного обновления модельного ряда со стороны китайских производителей, пока не очень понятно. Помимо этого, на данный момент не до конца понятно, как это будет работать и кому подобная система будет удобна.

«Если речь идет об открытии технической информации для автосервисов от производителя — это классная штука, чтобы в этой базе подобрать все правильно», — считает Казаченко.

Ранее в России предложили обязать китайских производителей вносить информацию о запасных частях и расходниках для своих автомобилей в отдельную базу данных, причем актуализация сведений должна стать одним из критериев для сертификации машин на территории нашей страны.