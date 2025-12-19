C января по ноябрь трасса М-7 под Владимиром встанет в пробках

Газета.Ru

На мосту через реку Колокша на 166-м км трассы в Собинском муниципальном округе ограничения будут действовать с 10 января по 31 октября 2026 года. Ремонт пройдет на правой части сооружения (по направлению на Нижний Новгород), так что движение организуют по двум полосам левой стороны.

На обходе города Владимира по трассе М-7 "Волга" временные ограничения с 12 января по 31 октября 2026 года введут на 170-м (путепровод на двухуровневой развязке), путепроводах через ж/д пути 171-м и 180-м км. На период проведения основных работ движение по искусственным сооружениям организуют в реверсивном режиме.

Сразу несколько реверсивных отрезков, идущих друг за другом, наверняка спровоцируют серьезные пробки. Альтернативой трассе М-7 "Волга" является платная магистраль М-12 "Восток", куда наверняка переместится некоторая часть транспорта.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 "Восток".

В сентябре 2024 года глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.